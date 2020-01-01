التحفظ على 1138 «كمامة» بالإسكندرية

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، التحفظ على 1138 قطعة كمامة طبية مجهولة المصدر، داخل محل مستلزمات طبية "بدون ترخيص" لحجبه عن التداول، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعة طبية بقصد رفع سعرها.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المنشية، لحجبه عن التداول كمية من الكمامات بقصد احتكارها في الأسواق.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومداهمة المحل وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 1138 قطعة كمامة طبية مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.