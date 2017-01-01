«الدرديري» رئيسا للإدارة المركزية للمدن الجامعية بـ«الأزهر»

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف اللواء أيمن أحمد الدرديرى عبد القادر مدير عام الأمن بالجامعة بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بدرجة ( وكيل وزارة ) بجانب عمله.التحق الدرديرى بكلية الشرطة وتخرج فيها فى عام 1984 م ثم التحق بالعمل فى العديد من الإدارات بوزارة الداخلية والتى تضمنت العمل فى الأمن المركزى، ثم الحراسات الخاصة، ثم التحق بالعمل فى الحرس الجامعى بجامعة الأزهر وظل به عدة سنوات، ثم أصبح بعد ذلك مأمورا لقسم شرطة قصر النيل، ثم رقى بعد ذلك لرتبة لواء وأصبح مساعدا لمدير أمن القاهرة، ثم بعد ذلك عاد إلى جامعة الأزهر ليصبح مديرا عاما للأمن الإدارى بالجامعة فى شهر أغسطس عام 2018 وحتى الآن.