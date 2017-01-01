رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الدرديري» رئيسا للإدارة المركزية للمدن الجامعية بـ«الأزهر»

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:26 م
اللواء أيمن أحمد
اللواء أيمن أحمد الدرديرى
أميرة العناني
طباعة
أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف اللواء أيمن أحمد الدرديرى عبد القادر مدير عام الأمن بالجامعة بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بدرجة ( وكيل وزارة ) بجانب عمله.

التحق الدرديرى بكلية الشرطة وتخرج فيها فى عام 1984 م ثم التحق بالعمل فى العديد من الإدارات بوزارة الداخلية والتى تضمنت العمل فى الأمن المركزى، ثم الحراسات الخاصة، ثم التحق بالعمل فى الحرس الجامعى بجامعة الأزهر وظل به عدة سنوات، ثم أصبح بعد ذلك مأمورا لقسم شرطة قصر النيل، ثم رقى بعد ذلك لرتبة لواء وأصبح مساعدا لمدير أمن القاهرة، ثم بعد ذلك عاد إلى جامعة الأزهر ليصبح مديرا عاما للأمن الإدارى بالجامعة فى شهر أغسطس عام 2018 وحتى الآن.

موضوعات متعلقة

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

«مجلس الدولة» يرسي مبدأ قضائيا هاما بشأن رصيد الإجازات

حقيقة وجود إصابات بـ«الطاعون الدملي» في مصر

خبير مناخ: انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار «غير اعتيادية» اليوم وغدًا

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

خبير مناخ: انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار «غير اعتيادية» اليوم وغدًا

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

بعد وفاتها.. خبايا «زواج تقليدي» بين أنيس منصور وزوجته: «عبد الناصر عارضه»

نجم الساعة

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

6 أنواع مواد غذائية ضارة بالصحة

علماء يحذرون: كورونا قد يسبب «تلف دماغي»

كيف يؤثر كورونا على الدماغ؟

طبيب روسي: لا يوجد شيء اسمه موجة ثانية من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
المزيد

الثقافة

إطلاق خدمة تقديم التظلمات عن تسجيل المباني ذات الطابع المعماري

«ثقافة السعودية» تعيد تشكيل مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر

«ثقافة الأردن» تدعو المواهب الشابة للتسجيل في منصة «شغفي»

وزيرة الثقافة: «الصوت الذهبى» تهدف لإعادة أمجاد الطرب العربى