اتحاد المقاولين العرب يطالب بمد فترة تسليم المشروعات بسبب كورونا

قال المهندس درويش حسنين، النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب، أن فيروس كورونا تسبب في كارثة لقطاع المقاولات، أدت إلى تقلص ساعات العمل وتقسيم العمال في المواقع التى يعمل بها قطاع المقاولات بشتى أنواعه، وارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، وانخفاض وتأخير تسليم الواردات، أنتج خسائر هائلة لشركات المقاولات.وطالب درويش في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بضرورة النظر في تمديد توقيت تنفيذ عقود المقاولات، حتى لا يتعرض المقاولون لأضرار أخرى تحت مسمى غرامات التأخير.وأوضح النائب الأول لاتحاد المقاولين العرب، أن الظروف الاستثنائية التي نمر بها حاليا، فرصة كي تضع الدول ضوابط محددة لحماية العمالة الموسمية، في الظروف الطارئة.وأكد بضرورة فتح حوار مجتمعي مع شركات المقاولات بعد الخروج من هذه الأزمة، لدراسة الآثار السلبية التي تم اكتشافها لمحاولة تخفيفها، وحماية هذا القطاع المهم الذي يدخل في جميع المشروعات بالدولة سواء القومية أو الخاصة.