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محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

4520 راكبا يصلون على متن 42 رحلة قادمة من عواصم أوروبية وعربية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:24 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
فاتن غلاب
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يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الأربعاء، 39 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة تقل علي متنها حوالي 4520 راكبا، كما يغادر المطار 42 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 2819 راكبا.
 
وتستقبل صالات المطار خلال الـ ٢٤ ساعة، عددا من رحلات الدولية تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وذلك وسط اتخاذ  جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقا لمصادر مطلعة بمطار القاهرة.

وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولي، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

بالاضافة لمراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
 
يذكر أن وزارة الطيران المدني استأنف الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الجاري، بعد نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تصل نسبة تشغيل الرحلات الجوية إلى 30% مع بداية التشغيل، على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.

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