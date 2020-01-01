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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

مراسلان من «الحرة» و«إكسترا نيوز» يشاركان في «العباقرة أصحاب»

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:24 م
العباقرة أصحاب
العباقرة أصحاب
ياسمين عباس
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شهدت حلقة أمس من برنامج "العباقرة أصحاب" والذى يذاع على شاشة "القاهرة والناس"، مشاركة مراسلين، وهما إيمان الحويزى من قناة "اكسترا نيوز"، وأحمد حسين من قناة "الحرة"، وذلك ضمن فريق "حورس"، والذى التقى بفريق "الحصان الأسود"، فى المجموعة من الرابعة من البرنامج.

وقالت إيمان فى بداية الحلقة أنها رغم اعتيادها على الاستوديوهات وبرامج الهواء، إلا أنها تشعر بالخوف من المشاركة الأولى لها في برنامج "العباقرة"، بينما أكد أحمد حسين، أنه سعيد بالمشاركة، وأن مهمته الأساسية كمراسل، تتلخص فى إطلاع الجمهور على القصص الإنسانية من خلال تغطياته الإخبارية.

الحلقة شهدت منافسة قوية بين الفريقين وانتهت بفوز فريق "الحصان الأسود" بنتيجة 120 مقابل 90، بعد أن ظل التعادل مستمرا بين الفريقين حتى السؤال الخير من الحلقة والذى كان الشاعر التونسي صاحب ديوان أغاني الحياة، ليجيب فريق "الحصان الأسود" أنه أبو قاسم الشابي ليفوز ويحصد أول 3 نقاط فى المجموعة الرابعة.

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