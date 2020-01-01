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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لخلاف على أرض.. اصطحب شقيقه لجنازة وقتله بالمقابر في سوهاج

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:23 م
لقى مزارع مصرعه
لقى مزارع مصرعه
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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لقى مزارع مصرعه على يد شقيقه رميا بالرصاص، عقب انتهائهما من تشييع جنازة بالمقابر بناحية قرية بنهو، بدائرة مركز طهطا في سوهاج، بسبب الخلاف على أرض زراعية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بتلقي نقطة شرطة "بنهو" بدائرة المركز بلاغا بإطلاق أعيرة نارية، ووجود متوفى بمقابر القرية عقب تشيع جنازة.

انتقل ضباط البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين مقتل "رشدي. أ. 57 سنة"، بطلق ناري على يد شقيقة "كمال" 79 سنة، مزارع.

وسلم المتهم نفسه إلى مركز شرطة طهطا، والسلاح المستخدم في الواقعة، بارة عن مسدس، واعترف بارتكابه الواقعة بسبب وجود خلافات على قطعة أرض زراعية بينهما.

نقلت الجثة إلى مستشفى طهطا العام، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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