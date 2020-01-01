حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 8 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الأربعاء 8 يوليو، وفيما يخص برج الجدي، قالت:مهنيًا: وجود القمر في برج الدلو أي في البيت الثاني يضعك أمام خيار مالي مهم، قد تناقش الأمر مع جهة تبدي بعض التردد وابتعد عن المغامرات وحافظ على الممتلكات.عاطفيًا: تتلقى الكثير من الدعوات وقد تلتقي خلالها الشخص المناسب للبدء بعلاقة جديدة وجدية والتفكير في الارتباط والاستقرار.صحيًا: تستعد لبدء مرحلة جديدة من حياتك الصحية قوامها الرشاقة والنشاط وممارسة الرياضة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.