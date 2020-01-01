التحري عن عصابة سرقة الدراجات البخارية بالمرج

أمرت نيابة الخصوص، بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، باستعجال التحريات الأمنية حول قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية بمنطقة المرج القديمة.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين هما "فادي. ع"، و"يوسف. م" عاطلين وأقروا بارتكابهما وقائع سرقة "تكاتك" بهدف بيعها والكسب غير المشروع منها، وأقرا بسرقة خمسة "تكاتك" بأسلوب المغافلة، وعرضوا مبلغ 8 آلاف لـ"التوكتوك" الواحد ولم يتمكنا من بيعها وأرشدا عن مكانها.ورد عدة بلاغات لقسم شرطة الخصوص تفيد بسرقة "التكاتك" الخاصة بأصحابها وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وبسؤالهما أقرا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.