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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحري عن عصابة سرقة الدراجات البخارية بالمرج

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:23 ص
سرقة الدراجات البخارية
سرقة الدراجات البخارية
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الخصوص، بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، باستعجال التحريات الأمنية حول قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية بمنطقة المرج القديمة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين هما "فادي. ع"، و"يوسف. م" عاطلين وأقروا بارتكابهما وقائع سرقة "تكاتك" بهدف بيعها والكسب غير المشروع منها، وأقرا بسرقة خمسة "تكاتك" بأسلوب المغافلة، وعرضوا مبلغ 8 آلاف لـ"التوكتوك" الواحد ولم يتمكنا من بيعها وأرشدا عن مكانها.

ورد عدة بلاغات لقسم شرطة الخصوص تفيد بسرقة "التكاتك" الخاصة بأصحابها وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وبسؤالهما أقرا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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