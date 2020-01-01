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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 8 يوليو 2020

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:20 ص
برج الحمل
برج الحمل
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الأربعاء 8 يوليو، وفيما يخص برج الحمل، قالت:

مهنيًا: قرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على نحو مفاجئ، لذا عليك أن تكون مستعدًا لكل جديد في هذا الإطار.

عاطفيًا: عليك أن تكون صريحًا مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلًا أم آجلًا، وبناء على ذلك تتخذ القرار المناسب بشأن علاقتك به.

صحيًا: حاول أن تغير طبعك العصبي واعتمد اللين والهدوء في التعامل مع الآخرين لتبقى مرتاحًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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