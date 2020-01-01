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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: فيروس الزيادة السكانية أصعب من كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:20 ص
فايز بركات
فايز بركات
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، إلا أن الزيادة السكانية في مصر مستمرة بمعدلات ثابتة، في تحد لتفشي الوباء العالمي، وهو ما أكدته وزارة الصحة من خلال التحذير مما أطلق عليه "طفرة المواليد"، بسبب جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ويعتبر النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم.

وأوضح أن المشكلة السكانية فى مصر معقدة ولها أبعاد عدة، أهمها هو ارتفاع فى معدل النمو السكانى فعدد سكان مصر كان يتضاعف كل 50 سنة أصبح يتضاعف كل 27 سنة وعدد السكان الآن تجاوز 100 مليون داخل مصر، فضلا عن أكثر من 10 ملايين خارج مصر، والإحصائيات تؤكد أن كل 15 ثانية يتم وضع مولود أى كل دقيقة 4 مواليد بمعدل كل ساعة 240 مولودا، وفى اليوم 5760 مولودا، وفى السنة حوالى 2.200 مليون، وفى مصر الآن معدل النمو الاقتصادى 5.4 بينما معدل النمو السكانى هو 2.5 وهو يتضح أننا نعانى من مشكلة ويتطلب الأمر العمل على خفض معدل النمو السكانى وزيادة فى معدل النمو الاقتصادى.

وأكد أن الزيادة السكانية تحتاج لسيطرة ويجب الحفاظ على البيئة، والفيروسات تقوى مع التلوث وهذه نقطة يجب الحذر منها، لافتا إلى أن فيروس كورونا يمكن السيطرة عليه ولكن الفيروس القادم سيكون أصعب، مطالبا بزيادة الجهود المبذولة حاليًا في مجال تنظيم الأسرة.

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