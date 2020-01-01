رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنوفية تعلن بدء تنفيذ الموجة الـ16 لإزالة التعديات على الأراضي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:16 ص
إزالة تعديات
إزالة تعديات
ولاء القاضى
طباعة
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم برئاسة هناء عقيلة أمس حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 11 حالات تعدِ على طريق شبين الكوم – قويسنا بإجمالى مساحة 4360م2 وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية بدء تنفيذ الموجة الـ16 اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة 3172020 لإزالة كل التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات للتصدي لأعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، ومنع محاولات استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وتشمل الموجة الـ16 جميع الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.

كما شدد محافظ المنوفية على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لإنجاح الحملة وإزالة كل المعوقات لتحقيق المستهدف منها.

وكان ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية للتصدي للمخالفين وتنفيذ كل الإزالات المخالفة في المهد حفاظًا على هيبة وحقوق الدولة وإنفاذ القانون.
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات

موضوعات متعلقة

هدير الهادي تعترف بممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي

مفاجأة.. مرتضى منصور يدرس دعوة مجلس الخطيب لاحتفالية نادي القرن

خبير مناخ: انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار «غير اعتيادية» اليوم وغدًا

«التعليم» تعلن رفع درجات الرأفة لطلاب الثانوية لـ10%

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

خبير مناخ: انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار «غير اعتيادية» اليوم وغدًا

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

بعد وفاتها.. خبايا «زواج تقليدي» بين أنيس منصور وزوجته: «عبد الناصر عارضه»

نجم الساعة

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كيف يؤثر كورونا على الدماغ؟

طبيب روسي: لا يوجد شيء اسمه موجة ثانية من كورونا

الأمطار تجبر اليابان على رفع مستوى الطوارئ

اعتقال 20 شخصًا نظموا حدثًا عامًا فى موسكو

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
المزيد

الثقافة

عادل عبده: مسرح محمد عبدالوهاب يستقبل الفرق الفنية منتصف يوليو

الشاعرة ربيعة جلطى تستعرض «قلب الملاك الآلى» بالأعلى للثقافة.. غدًا

رواد الفن وعائلاتهم يواصلون إهداء مقتنياتهم لـ«القومى للمسرح»

بعد غضب كتاب مصر.. القصة الكاملة لنقل تمثال ديليسبس