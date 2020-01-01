المنوفية تعلن بدء تنفيذ الموجة الـ16 لإزالة التعديات على الأراضي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم برئاسة هناء عقيلة أمس حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 11 حالات تعدِ على طريق شبين الكوم – قويسنا بإجمالى مساحة 4360م2 وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية بدء تنفيذ الموجة الـ16 اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة 3172020 لإزالة كل التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات للتصدي لأعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، ومنع محاولات استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.وتشمل الموجة الـ16 جميع الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.كما شدد محافظ المنوفية على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لإنجاح الحملة وإزالة كل المعوقات لتحقيق المستهدف منها.وكان ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية للتصدي للمخالفين وتنفيذ كل الإزالات المخالفة في المهد حفاظًا على هيبة وحقوق الدولة وإنفاذ القانون.