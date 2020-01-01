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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: الجيش المصرى شهد طفرة فى التسليح والتدريب خلال عهد السيسى

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:15 ص
طارق متولي
طارق متولي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد البرلماني طارق متولي، نائب السويس عضو لجنة الصناعة، أن الجيش المصري شهد طفرة من إعادة تحديث، وتسليح القوات المسلحة، ورفع كفاءتها فى ٦ سنوات فقط حتى وصلت إلى التصنيف التاسع على العالم، ليعطى دروسًا فى مفهوم تحقيق القوى الشاملة باستغلال كافة الموارد لتحقيق الأمن والاستقرار، والتنمية بكافة أرجاء المعمورة، من إنشاء قواعد عسكرية، وأساطيل لحماية مقدراتنا الاقتصادية فى البحرين المتوسط والأحمر.

وأوضح أن الرئيس السيسي كان حريصا على تطوير التمركزات العسكرية فى مصر بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية تضم، بالإضافة للقوات البرية المتمركزة بها، تجمعًا قتاليًّا يشمل قواعد جوية وموانئ بحرية قوية وكافية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر من كل اتجاه بسرعة وحسم، وتوفير كل عناصر التأمين القتالى والإدارى والفنى لتلك القواعد.

وأشار إلى أن مصر أصبحت لا تعتمد على دولة بعينها في صفقات التسليح، بل حصلت على أسلحة من فرنسا وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو ما يجعل لمصر ثقلا عسكريا بين دول العالم، خاصة في ظل التحديات المختلفة التي تحيط بالبلاد من كافة الاتجاهات.

وأضاف أنه أسهم هذا التطوير غير المسبوق فى تاريخ العسكرية المصرية فى مطالبات مختلف دول العالم «أمريكية وأوروبية وعربية وخليجية وآسيوية» للانخراط فى تدريبات مشتركة مع الجيش المصرى، بعدما أثبتت العسكرية المصرية تفوقًا وتطورًا هائلًا فى إعداد الفرد المقاتل والتزود بأحدث العتاد.

وأكد النائب على تحقيق طفرة نوعية حقيقية في التسليح والتدريب والتكنولوجيا، والتصنيع، فقد اعتمدت القيادة السياسية على خطط توطين الصناعات العسكرية مع كبرى شركات التسليح العالمية، وصولا إلى نجاح مصر في تنظيم أكبر معرض للسلاح، وهو الأول في تاريخ مصر، وفي إفريقيا لتكون محط أنظار العديد من دول العالم في هذا المجال.

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