رسائل وزير التنمية المحلية بشأن مخالفات البناء (صور)

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، ضرورة الإسراع في إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون، ومراعاة كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للحالات الجادة.وأضاف شعراوى، خلال اجتماعه، مع سكرتيري عموم المحافظات، أن المحافظات، نجحت في تنفيذ التكليفات الخاصة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، قائلا: بذلتم جهود كبيرة في إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة خلال الفترة الماضية، ونريد الاستمرار في بذل كافة الجهود الممكنة لاستكمال هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية أهمية بالغة".وأوضح الوزير أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير يومية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها، لافتًا إلى أن هذه المتابعة المستمرة من القيادة السياسية أعطت قوة دفع كبرى لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات.ووجه شعراوى حديثه لسكرتيري العموم قائلًا: "استغلوا قوة الدفع التى أعطاها الرئيس السيسي لهذا الملف ونفذوا القانون بكل حسم مع كافة حالات التعدي لاسترداد حقوق الدولة التي هي (حق الشعب ) والأجيال القادمة".وأكد وزير التنمية المحلية أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات.وأضاف شعراوي قائلًا: "القيادة السياسية ورئيس الوزراء والحكومة معكم.. وطبقوا القانون على الجميع بكل حزم.. علشان نرجع أي شبر من أملاك الدولة حصل عليه تعدي بالمحافظات".وأشار اللواء محمود شعراوي إلى توجيهات رئيس الوزراء بالتعامل بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الكاملة لكل المخالفات الموجودة خاصة في ظل وجود قانون التصالح على مخالفات البناء.