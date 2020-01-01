وزير التنمية المحلية يناقش إطلاق الموجة 16 لإزالة التعديات

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع سكرتيرى عموم المحافظات بحضور رئيس لجنة قوات إنفاذ القانون ومديرى الأملاك وحماية الأراضي بالمحافظات وعدد من قيادات الوزارة، وذلك للإعداد لبدء الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة.وشهد اللقاء استعراض موقف عمليات التقنين والتصالح على مخالفات البناء وجهود إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، وشدد شعراوى على أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع كل التعديات، وفرض هيبة الدولة، وترسيخ سيادة القانون فى موجة الإزالة التى سيتم تنفيذها اعتبارًا من اليوم الأربعاء 8 يوليو الجارى، بالتنسيق بين مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون.