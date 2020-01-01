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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية يناقش إطلاق الموجة 16 لإزالة التعديات

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:07 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى
أحمد أبو المحاسن
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عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع سكرتيرى عموم المحافظات بحضور رئيس لجنة قوات إنفاذ القانون ومديرى الأملاك وحماية الأراضي بالمحافظات وعدد من قيادات الوزارة، وذلك للإعداد لبدء الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة.

وشهد اللقاء استعراض موقف عمليات التقنين والتصالح على مخالفات البناء وجهود إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، وشدد شعراوى على أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع كل التعديات، وفرض هيبة الدولة، وترسيخ سيادة القانون فى موجة الإزالة التى سيتم تنفيذها اعتبارًا من اليوم الأربعاء 8 يوليو الجارى، بالتنسيق بين مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون.
اللواء محمود شعراوى
وزير التنمية المحلية يناقش إطلاق الموجة 16 لإزالة التعديات
اللواء محمود شعراوى
وزير التنمية المحلية يناقش إطلاق الموجة 16 لإزالة التعديات

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