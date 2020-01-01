ارتفاع حصيلة أعمال العنف في إثيوبيا إلى 239 قتيلًا

ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء الاحتجاجات وأعمال العنف العرقي التي اندلعت في إثيوبيا الأسبوع الماضي على خلفية مقتل مغن شعبي من قومية أورومو إلى 239، وفق ما أعلنت الشرطة.وقال المسئول في شرطة منطقة أوروميا مصطفى قدير على التليفزيون الرسمي اليوم الأربعاء "جرّاء العنف الذي وقع في المنطقة، لقي تسعة عناصر شرطة وخمسة عناصر ميليشيا و215 مدنيًّا حتفهم".وسبق أن أعلنت شرطة أديس أبابا عن مقتل عشرة أشخاص في العاصمة.