173 وفاة و6562 إصابة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء عن تسجيل 173 حالة وفاة و6562 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك الحصيلة 700792 حالة، منها 10667 حالة وفاة.وقد سجلت السلطات الصحية الروسية الأحد الماضي في خلال آخر 24 ساعة 135 وفاة و6622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح الحصيلة الإجمالية 687862 إصابة منها 10296 حالة وفاة.أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد عن تسجيل 6736 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 681 ألفا و251 إصابة.