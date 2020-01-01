رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الوزير» ومستشار الرئيس يبحثان تشغيل منظومة النقل الذكى بالطرق

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:34 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
علا غزال
طباعة
عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء مجدى أنور، رئيس الشركة الوطنية للطرق، وبحضور ممثلى الجهات المعنية بالدولة ومسئولي وزارة النقل، وذلك لبحث آليات تنفيذ وتشغيل منظومة النقل الذكي على الطرق its.

ويأتي الاجتماع فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ المنظومة لزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق.

تم خلال الاجتماع استعراض خطط البدء في المشروع والطرق التي تشملها المرحلة الأولى للتنفيذ وهي طرق (القاهرة السويس، القاهرة الإسماعيلية بورسعيد، الدائري الإقليمي، القطامية العين السخنة، شبرا بنها الحر، القاهرة الإسكندرية الصحراوي) والطريق النموذج للتطبيق التجريبي للمشروع من بين هذه الطرق الستة والتي سيتم استكمالها في المرحلة الثانية لتشمل 20 طريقا على أن يتوالى دخول الطرق في المنظومة بعد ذلك، خاصة وأن المنظومة تتمتع بإمكانية إضافة أي عدد من الطرق المستقبلية، كما تم استعراض أوجه تمويل المشروع والمدة الزمنية المناسبة لتنفيذه.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن تنفيذ هذا المشروع سيساهم في توفير السلامة والأمان على الطرق وزيادة سرعة الحركة وتوفير الراحة للمسافرين، وكذلك زيادة السيطرة الأمنية على الطرق، مشيرا إلى أنّ جميع الطرق التي ستدخل في نظام النقل الذكي ستكون مراقبة بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار الـ24 ساعة يوميا وأنّ الكاميرات الذكية التي ستغطي الطرق، سترصد أي مخالفات أو تجاوزات على الطرق كما سيتم عن طريق النظام الحديث إبلاغ صاحب السيارة بتجاوز السرعة من خلال رسالة قصيرة، كما سيساهم تطبيق المنظومة في ضبط السلوكيات المرورية على الطرق، بما ينعكس على تخفيض حوادث الطرق.
كامل الوزير
كامل الوزير

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«مجلس الدولة» يرسي مبدأ قضائيا هاما بشأن رصيد الإجازات

موقع الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي

مصادر: ترحيل صفوت الشريف لقسم الخليفة

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

بعد وفاتها.. خبايا «زواج تقليدي» بين أنيس منصور وزوجته: «عبد الناصر عارضه»

نجم الساعة

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمطار تجبر اليابان على رفع مستوى الطوارئ

اعتقال 20 شخصًا نظموا حدثًا عامًا فى موسكو

دراسة فرنسية: العلاج بالكلوروكين لا يعنى إصابات أقل خطورة بكورونا

جونى ديب ينكر أمام المحكمة اتهامه بإساءة معاملة طليقته

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
المزيد

الثقافة

عادل عبده: مسرح محمد عبد الوهاب يستقبل الفرق الفنية منتصف يوليو

الشاعرة ربيعة جلطى تستعرض «قلب الملاك الآلى» بالأعلى للثقافة.. غدًا

رواد الفن وعائلاتهم يواصلون إهداء مقتنياتهم لـ«القومى للمسرح»

بعد غضب كتاب مصر.. القصة الكاملة لنقل تمثال ديليسبس