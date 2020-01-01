252 ألف إصابة بكورونا في إسبانيا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في إسبانيا، إلى 252 ألفا و130 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت مدريد (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء تفشي الفيروس بلغت 28392 حالة، وتعافى 150 ألفًا و376 من المصابين حتى الآن.ومر حتى الآن نحو 22 أسبوعًا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إسبانيا.