غلق مطلع «الدائري» بتقاطعه مع القادم من محور عرابي 5 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، غلق الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وتقاطع طريق "شبرا بنها-الحر"، لمدة خمس ايام تنتهي الأحد المقب، طوال 24 ساعة، لتنفيذ أعمال تطوير تبدأ بالكشط ووضع الطبقة الأسفلتية على الطريق وتقاطعه مع المطلع القادم من محور أحمد عرابي باتجاه مناطق الوراق.وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بعمل تحويلات مرورية على النحو التالي:- القادم من محور أحمد عرابي ويرغب بالسير اتجاه أعلى الطريق الدائري اتجاه مناطق الوراق، يستكمل السير اتجاه مطلع الطريق الدائري المؤدي إلى أعلى محور 26 يوليو، ثم النزول باتجاه محور 26 يوليو عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي إليه والمتجه إلى ميدان لبنان، ثم الصعود مرة أخرى عن طريق مطلع الطريق الدائري المؤدي إلى مناطق الوراق.- يفضل للقادم من محور أحمد عرابي اتجاه الدائري مناطق الوراق أن يسلك محور 26 يوليو عن طريق ميدان لبنان.وأكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم نشر الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية.