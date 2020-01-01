إصابات كورونا تقترب من 60 ألفا في هولندا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 50 ألفا و907 حالات، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت امستردام (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.أشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس وصلت إلى 6151 حالة، وتعافى 187 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 18 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.