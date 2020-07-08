«أنا والقمر».. نجلاء بدر تنشر صورة مع شيرين رضا

كما شاركت الفنانة نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل «البرنس» تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.







شاركت الفنانة نجلاء بدر، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت نجلاء بدر في الصورة بصحبة الفنانة شيرين رضا، وعلقت عليها قائلة: "أنا والقمر"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل «الفتوة» إخراج حسين المنباوي وتأليف هاني سرحان وبطولة الفنان ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، رياض الخولي، إنعام سالوسة، أحمد خليل، أحمد خالد صالح، هنادي مهنى.وتدور أحداث المسلسل في زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي وجرى تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.