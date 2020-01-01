قتل صديقه لسرقته في مدينة نصر

تباشر نيابة مدينة نصر الكلية، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب توفي داخل شقته في مدينة نصر بعدما قتله صديقه بدافع السرقة.وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور عليه شخص جثة هامدة داخل مسكنه في مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لإجراء التحريات وفحص الجثمان للوقوف على ملابسات الواقعة.وتبين من خلال التحريات الأولية، أن صديقه قتله بعدما خطط لسرقته واستولى على أموال ومشغولات ذهبية من داخل الشقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.