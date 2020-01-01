مقدمة «صباح البلد»: الحكومة أحدثت طفرة في تنفيذ المشروعات القومية

قالت الإعلامية داليا أيمن، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن الدولة المصرية أحدثت طفرة المشروعات القومية وفي مقدمتها مترو الأنفاق.وأشارت الإعلامية داليا أيمن، خلال حديثها بالبرنامج المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تهتم دائمًا بأعمال تنفيذ مشاريع مترو الأنفاق حتى تكون بأفضل المعايير والمقاييس الدولية.وأوضحت مقدمة "صباح البلد"، أن وزارة النقل لا تدخر أي جهد في سبيل تطوير وكفاءة مترو الأنفاق من تدشين مشروعات وتنفيذها بأعلى كفاءة.