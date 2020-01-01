«التعليم» تناقش صعوبة الأحياء اليوم وتحديد موعد العينة العشوائية

يعقد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير ورئيس امتحانات الثانوية العامة، اجتماعا اليوم الأربعاء، مع مستشار مادة العلوم ومقدري الدرجات، بقطاعات الثانوية العامة الرئيسية بالقاهرة وأسيوط والمنصورة والإسكندرية لمناقشة نموذج إجابة مادة الأحياء لطلاب العلمي علوم، الذي أدوه الطلاب الخميس الماضي، وتحديد موعد تصحيح العينة العشوائية.ويناقش الاجتماع ملاحظات الطلاب والمعلمين المتخصصين في المادة حول بعض الجزئيات الصعبة بالامتحان، والإجابات التي تحتمل أكثر من إجابة.وشدّد حجازي على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على حقوق ومصلحة الطلاب.وقال رئيس الثانوية العامة إن هناك متابعة دقيقة لعملية التصحيح وتقدير الدرجات، خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى فى الامتحانات وهى الحفاظ على حياة الطلاب وتأمينهم.