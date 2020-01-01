«صناع الخير» تدعم مستشفى الفيوم العام بـ200 مستلزمة وقاية

سلمت مؤسسة «صناع الخير»، 100 «فيس شيلد»، و100 شنطة وقاية لمستشفى الفيوم العام، بحضور إيمان أحمد ذكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبد الله مدير المستشفى العام، والدكتورة نشوى جلال، مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية الصحة، ودكتور محمد عبد العزيز، عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة.وأوضح محمود الحجر، مندوب المؤسسة بالفيوم، أنه قام بتسليم المستشفى العام 200 مستلزمة وقاية، كدعم عيني مقدم من المؤسسة لتعزيز المنظومة الصحية في مجابهة فيروس كورونا المستجد، في إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة من قبل المؤسسة في كافة المجالات، وفي إطار دعم خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.