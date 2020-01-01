صحيفة بريطانية: أكثر من 100 ألف مصاب بكورونا في قطر

كشفت صحيفة "أراب نيوز" البريطانية عن وصول عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في قطر إلى أكثر من 100 ألف حالة، في الوقت الذي تمضي فيه البلاد قدما في خططها لإعادة فتح اقتصادها.وتابعت الصحيفة، أن قطرتعتبر واحدة من أعلى معدلات الإصابة بالفرد في العالم مقارنة بعدد السكان، إذ يبلغ عدد سكانها 100345 شخصًا، أي 3.65% من سكانها البالغ عددهم 2.75 مليون نسمة حاملون لكورونا، فيما تعافى ما يقرب من 94000 من المصابين وتوفي 133 شخصًا.يأتي هذا فيما واصلت قطر إعادة فتح قطاعات اقتصادية متعددة لديها في الأسابيع الأخيرة مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي، حيث استمر متوسط ​​العدد اليومي للحالات الجديدة في الانخفاض.