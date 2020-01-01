الأمطار تجبر اليابان على رفع مستوى الطوارئ

رفعت السلطات المحلية في اليابان، اليوم الأربعاء، مستوى تحذير الطوارئ لأعلى درجة، بسبب هطول أمطار غزيرة وسط البلاد.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم، أن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أصدرت تحذيرات مناخية شديدة في أكثر من 20 بلدية من مقاطعتي جيفو وناجانو.وتقطعت السبل مؤقتًا بحوالي 400 أسرة في جيرو، بمقاطعة جيفو، عندما قطعت الانهيارات الطينية الطرق عندما فاض نهر هيدا في المدينة، مما دفع هيئة الأرصاد الجوية المحلية ووزارة الأراضي إلى إصدار أعلى مستوى تحذير.وقال مانابو كوباياشي (60 عاما) وهو مدير تنفيذي في شركة بناء يعيش في منطقة تضررت بشدة في المدينة: "كان صوت المطر صاخبا للغاية وأيقظني عدة مرات خلال الليل".ووفقا لحكومة المقاطعة، حدثت انهيارات طينية في سبعة مواقع على الأقل في جيرو.