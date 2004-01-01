اعتقال 20 شخصًا نظموا حدثًا عامًا في موسكو

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 20 شخصًا اعتقلوا الليلة الماضية خلال تنظيمهم لحدث عام غير مصرح به في ساحة (لوبيانكا) بوسط مدينة موسكو.وذكرت الوزارة - على موقعها الإلكتروني، أن المعتقلين انتقلوا إلى دوائر شرطة المنطقة، ليتم النظر في قضايا إدارية ضدهم.وأوضحت أن مجموعة من المواطنين قاموا في الساعات الماضية بانتهاك القانون الاتحادي للاتحاد الروسي الصادر في 19 يونيو 2004 والخاص بتنظيم الاجتماعات والمسيرات والمظاهرات والمسيرات والاعتصامات، وذلك بعد تنظيم حدث عام غير منسق، واحتجز ضباط الشرطة أكثر من 20 من المشاركين فيها".