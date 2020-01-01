كوريا الجنوبية تسجل 63 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 13 ألفا و244 حالة.وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد تجاوز عتبة الـ60 حالة اليوم الأربعاء وسط اكتشاف حالات الإصابة الجماعية في العاصمة وضواحيها وكوانج جو ودايجون وزيادة الحالات القادمة من الخارج.وبحسب طرق العدوى بفيروس كورونا، كانت 33 حالة قادمة من الخارج، أي أعلى من حالات الإصابة لانتقال العدوى محليا، لليوم الثاني على التوالي.ووسط تجاوز العدد التراكمي لحالات الإصابة بكورونا في جميع أنحاء العالم حاجز الـ10 ملايين حالة، يسجل العدد اليومي لحالات الإصابة القادمة من الخارج زيادة مستمرة.ومن بين الـ30 حالة لانتقال العدوى محليا، جاءت 17 حالة في العاصمة وضواحيها، منها 5 حالات في سول و11 حالة في إقليم كيونج كي وحالة واحدة في إنتشون، وجاءت الـ13 حالة المتبقية في المناطق الأخرى، منها 7 حالات في كوانج جو وحالتان في دايجون و3 حالات في إقليم تشونج تشيونج الجنوبي وحالة واحدة في إقليم جولا الجنوبي.وأشارت الوكالة إلى أن انتشار الفيروس في المجتمعات الإقليمية خاصة بعد اكتشاف حالات الإصابة الجماعية المرتبطة بمعبد بوذي في مدينة كوانج جو وكنيسة بروتستانتية في سول وكنيسة كاثوليكية في مدينة كويانج في إقليم كيونج كي، يثير حالة من القلق.ومن ناحية أخرى، بقي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا دون تغيير عند 285 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 56 حالة إلى 11 ألفا و970 حالة.