الشاعرة ربيعة جلطى تستعرض «قلب الملاك الآلى» بالأعلى للثقافة.. غدًا

تستعرض الروائية والشاعرة الجزائرية ربيعة جلطي، في مقطع فيديو مساء غد الخميس، جزءًا من روايتها "قلب الملاك الآلي"، وذلك ضمن مبادرة "اقرأ معانا" التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى.يأتى ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية تحت عنوان "الثقافة بين إيديك".وتتضمن سلسلة "اقرأ معانا" قراءة للباحث أو المبدع لأحد الموضوعات، أو لفصل من كتابه أو روايته، أو إحدى القصص القصيرة، أو إحدى قصائده الشعرية، ويقدمها للمهتمين بصوته، مع تسجيل ذلك فيديو بالموبايل بحد أقصى من 10 إلى 15 دقيقة، ويقوم المجلس بنشر القراءات وإذاعتها بشكل يومي على "فيس بوك ويوتيوب"، مع فتح المجال للتعليقات من المتابعين؛ ويشارك في الفعالية عدد كبير من الكتاب والمبدعين من الدول العربية ومصر.