تزايد حالات الانتحار فى لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية

كشفت تقارير إعلامية لبنانية عن تزايد حالات الانتحار وعمليات العنف وسط الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى تعانى منها البلاد.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ثلاثة أشخاص انتحروا خلال فترة 48 ساعة الماضية في بيروت والجزء الجنوبي من البلاد، "بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية".كما كانت هناك زيادة في الجريمة المنظمة، التي تعزوها وسائل الإعلام المحلية إلى "اليأس" لدى كثير من السكان بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.يذكر أن العملة المحلية، الليرة، فقدت أكثر من 75٪ من قيمتها، وتجاوز الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية 50٪ في بعض الحالات مؤخرًا.