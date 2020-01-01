رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

زيادة أوزان المصريين فى الحظر تنعش بيزنس أدوية التخسيس المغشوشة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:40 ص
جريدة الدستور
ميرفت فهمي
طباعة
زيادة إقبال المصريين على تناول الطعام أثناء فترات الحظر التي قضوها بمنازلهم بسبب فيروس "كورنا" كانت إحدى السمات الغالبة خلال الشهور الأخيرة، والتي ترتب عليها العديد من الآثار أولها زيادة معدلات أوزان المصريين وارتفاع نسبة السمنة بينهم رجالًا وإناثًا، مما سبب أزمة نفسية وصحية للكثيرين.

واستغلت شركات إنتاج أدوية التخسيس مجهولة المصدر، رغبة المصريين في التخلص من الأوزان الزائدة، ليروجوا لمنتجاتهم المغشوشة، والتي قد ينتج عنها أضرارًا صحية غاية في الخطورة مستخدمين في ذلك العديد من الوسائل الإعلامية المختلفة.

آثار جانبية

وتقول منال جمعة، 73 عامًا، تعمل بإحدى شركات السياحة، "مثلي مثل الكثيرين حصلت على إجازة جبرية من العمل بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى مكوثي في المنزل طوال 3 أشهر، الأمر الذي دفعني لقضاء وقتي كثيرًا وأنا أشاهد التلفار وأثناء ذلك أتناول الطعام، وأغفو إلى النوم بعد ذلك مما أدى إلى زيادة وزني بصورة كبيرة"، موضحة أن ذلك الأمر دفعها إلى اللجوء لشراء أحد المنتجات التي تساعد على التخسيس، بعد أن شاهدت إعلاناتها منتشرة على بعض القنوات التليفزيونية.

وتضيف: "بعد تناولي لهذا المنتج شعرت بأعراض غثيان وفوجئت بهبوط بالدم، وبأحد المرات نقلت على أثره إلى المستشفى، تبين وقتها أن المسئول عن ذلك هو هذا الدواء، فهو كان لا يتناسب مع حالتي الصحية فأنا أعاني من نقص نسبة الهيموجلبين في الدم، وكان يجب عليّ، مثلما أشار طبيب المستشفى، أن أتبع نظام تغذية يتناسب مع ظروفي الصحية بدلًا من اللجوء إلى مثل هذه المنتجات، التي أكد أيضًا أنها بأغلب الوقت تكون مغشوشة، وغير مصرح بتداولها من قبل وزارة الصحة، وهو الأمر الذي يسارع في إظهار أعراضها السلبية والمتسببة في المشكلات الصحية التي تنتج عن تناولها"، حسبما قال.

اقتصاد موازٍ

وفي هذا الصدد أشار الدكتور علي عبدالله، مدير مركز البحوث والدراسات الدوائية والإحصاء، إلى أن أبرز الأدوية التي يسهل غشها هي أدوية التخسيس، موضحًا أن الأدوية المغشوشة في منتهى الخطورة على صحة الإنسان، وقد تفضي إلى موته.

وأضاف أن الأدوية المهربة والمغشوشة تمثل في مصر اقتصادًا موازيًا، كما أن أي دواء ينزل السوق دون تسجيل وترخيص وزارة الصحة فهو مهرب، محذرًا أيضًا من الأدوية التي تأخذ ترخيص وزارة الصحة، ولكنها غير مطابقة للمواصفات فهي أيضًا مغشوشة، ويدخل ضمنها كذلك الأدوية منتهية الصلاحية.

كذلك أكدت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائي تغذية علاجية وسمنة، أن أدوية التنحيف تؤثر سلبًا في عمل الكبد والكلى، وهي من أهم الأعضاء التي تعمل على تخليص الجسم من السموم، فتلك الأدوية تحفز الكلى لبذل جهد أكبر لتنقية الجسم وتخليصه من السموم ما يؤدي إلى الإصابة بفشل كلوي على المدى البعيد.

وحذرت "الدمرداش" من استخدام أدوية التنحيف الكيميائية دون التأكد من صحة مصدرها؛ حيث يباع أغلبها بأماكن غير مصرح لها ببيع تلك الأدوية، فهي تحتوي على العديد من المواد غير المصرح بها بوزارة الصحة، والتي قد تسبب أخطارًا جمة فيما بعد على صحة متناولها.

مواد بديلة لحرق الدهون

وفضلًا عن ذلك أشار الدكتور محمد السيد العبد، عضو مجلس نقابة صيادلة مصر السابق، إلى وجود بعض الأعشاب الصينية مجهولة المصدر والمشروبات المنحفة، والتي تساهم في عدم امتصاص فيتامينات "أ، د، هـ" من الطعام الذي نتناوله بالرغم من حاجة الجسم الشديدة لهذه الفيتامينات.

لذا وجه "العبد" نصيحته إلى مرضي السمنة بالاعتماد على بعض الكبسولات الآمنة كالشاي الأخضر أو حبوب القهوة الخضراء، فلهما تأثير كبير على حرق الدهون بالجسم، لاحتوائهما على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والكافيين، كما أنها تساعد في حماية الجسم من الإجهاد ولا توجد لها أي آثار جانبية لأنهما مصنعان من مواد طبيعية تمامًا.

وفي وقت سابق، ذكر الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات السابق، أن هناك زيادة كبيرة في حجم الدواء المغشوش بالسوق المصري، إلى الدرجة التي قدرت بها بعض الجهات الدولية بنحو 8 مليارات جنيه سنويًا، ما يعادل نسبة 20% من سوق الدواء المقدر قيمته بنحو 40 مليار جنيه سنويًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هدير الهادي تعترف بممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي

مصادر: ترحيل صفوت الشريف لقسم الخليفة

أول تعليق من التعليم على صعوبة مادتي الفيزياء والتاريخ بالثانوية

لجنة «أزمة كورونا» تنفي انخفاض الإصابات لتقليل أعداد المسحات

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

بعد وفاتها.. خبايا «زواج تقليدي» بين أنيس منصور وزوجته: «عبد الناصر عارضه»

نجم الساعة

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اعتقال 20 شخصًا نظموا حدثًا عامًا في موسكو

دراسة فرنسية: العلاج بالكلوروكين لا يعنى إصابات أقل خطورة بكورونا

جونى ديب ينكر أمام المحكمة اتهامه بإساءة معاملة طليقته

الملكة رانيا تحيك «الشماغ» في إربد لتشجيع السياحة الداخلية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
المزيد

الثقافة

عادل عبده: مسرح محمد عبد الوهاب يستقبل الفرق الفنية منتصف يوليو

الشاعرة ربيعة جلطى تستعرض «قلب الملاك الآلى» بالأعلى للثقافة.. غدًا

رواد الفن وعائلاتهم يواصلون إهداء مقتنياتهم لـ«القومى للمسرح»

بعد غضب كتاب مصر.. القصة الكاملة لنقل تمثال ديليسبس