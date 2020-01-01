«يوليو العلاوات».. كيف تفى الدولة بوعود الزيادة رغم تأثير كورونا على الاقتصاد؟

اعتادت الدولة صرف علاوات للموظفين مع بداية السنة المالية في يوليو من كل عام، ومع قدوم يوليو الحالي كان هناك عدد من المخاوف التي تجول في قلوب الموظفين وأصحاب المعاشات، خوفًا من تأخر الزيادة أو عدم الحصول عليها في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم، جراء انتشار فيروس كورونا، الذي دفع الكثير من الكيانات الكبرى إلى إشهار إفلاسها.قال وزير المالية، أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة؛ لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية: «كان يمكن لنا تأجيل العلاوات الخمس للموظفين لكننا لم نفعل».وأكدت إيمان علي، موظفة الشئون الاجتماعية بمنطقة مصر الجديدة، أنه لم يكن لديها تخوف من الحصول على الزيادة السنوية التي ترسلها الدولة في يوليو من كل عام، وعلى الرغم من انتشار المخاوف بين البعض بتأجيلها أو تجاوزها هذا العام إلا أنه كان لديها ثقة بالغة في تقرير الزيادة في مواعدها المحددة.وأضافت أن الجهة الحكومية التي تعمل من خلالها والتابعة لوزارة التضامن، تسلمت بالفعل المنشور الخاص بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة، ويعمل موظفوا القطاع في هذه الأثناء على إعادة ترتيب شكل الرواتب، بالإضافة إلى الزيادة المقررة.قوالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن المجلس واللجنة الاقتصادية تهتم في المقام الأول بمصدر الأموال التي من شأنها أن تساهم في الزيادة التي تقترحها الدولة ويقرها المجلس، وأن هذه المسألة يتم حسمها خلال الاجتماع المحدد مسبقًا لمناقشة الموازنة الجديدة للدولة.وأضافت «فهمي»، أن ميزانية الدولة يمكن لها أن تتحمل الزيادات الجديدة التي تقترحها المالية، ولكن لابد للمجلس من معرفة مصدر الزيادة بالتحديد والجهات التي تحصل عليها.من جانبه، قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الاجراءات التي اتخدتها الدول الأخرى من رفع للقيمة المضافة كانت قد سبقتها مصر إليها بالفعل، بالإضافة إلى استقرار أسعار العملة لديهم منذ أكثر من عشرين عامًا على خلاف مصر التي تأرجحت قيمة الجنيه الخاص بها خلال الثلاث سنوات الماضية؛ ليستقر بعد خفض 70% من قيمته قبل ذلك.وأكد أن الزيادة التي تقترحها الدولة من المنتظر أن تحصل عليها الحكومة من الضرائب التي تحصلها من المواطنين، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الدين والطباعات الجديدة، مشيرًا إلى أن الزيادة متماشية مع التضخم في الاقتصادي الحالي في مصر مما يسمح للمواطنين بالمحافظة على موقفهم المالي مع الارتفاع المستمر والمتوقع في أسعار السلع والموارد، خاصة في ظل ثبات دخول الموارد الاقتصادية الأخرى والتي لا تتخطى حاجز الـ200 مليار.