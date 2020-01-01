ماهو تطعيم الإنفلونزا الموسمية الذى تعتمده «الصحة» لتقليل خطر كورونا؟

حذرت منظمة الصحة العالمية جميع الدول من موجه ثانية لفيروس كورونا المستجد، خلال فصل الشتاء القادم وتكون أكثر فتكًا من الموجة الحالية، مما دعى وزارة الصحة إلى اتخاذ خطوات استباقية بإنتاج كميات أكبر من لقاح الإنفلونزا الموسميةً التي تتشابه أعراضها مع فيروس كورونا.وقالت وزيرة الصحة، إن الدولة تسعى للتوسع في تطعيمات الإنفلوانزا الموسمية، حيث سيتم الاعتماد على استراتيجية تطعيم اللإنفلونزا للفئات الأكثر عرضة للإصابة، لتقليل المخاطر حال حدوث موجة ثانية، مع بناء البنية التحتية والخبرة الفنية المطلوبة لتلقيح الملايين من الناس ضدالفيروس التاجي، بمجرد توفر هذه اللقاحات.ولكن ماهو لقاح الإنفلونزا الموسمية ومدى توافره في الصيدليات؟.. «الدستور» تواصلت مع بعض الصيادلة لعرض القصة الكاملة للقاح.صيدلانية: الأنواع المحلية من لقاح الإنفلونزا أفضل من المستوردةوسام محمد، صيدلانية، قالت إن لقاح الإنفلونزا الموسمية يتوفر في الصيدليات مع بداية موسم الخريف من كل عام أي مع بداية شهر أكتوبر، ويتم تصنيعه لتقليل الأعراض المرتبطة بالإنفلونزا الموسمية التي انتشر مع بداية فصل الخريف والشتاء، موضحة أن مدة صلاحية اللقاح قصيرة مقارنة بغيره من الأدوية فلا تتجاوز ثلاثة أشهر وهي الفترة التي يتوافر فيها في الأسواق من أكتوبر وحتى بداية ديسمبر.وأضافت أن فيروس الإنفلونزا من أكثر الفيروسات تحولًا؛ لذا لابد أن يتم إعادة تصنيع اللقاح كل عام بما يتناسب مع طبيعة الفيروس الجديدة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الشركات التي تنتجه سواء محلية أو عالمية وسعره يتغير كل عام فبلغ في الشتاء الماضي 50 جنيهًا، فيما كان سعره في العام الذي سبقه 35 جنيهًا.ونصحت "وسام" المستهلكين بالابتعاد عن الأنواع المستوردة منها، مؤكدة أنها غير مجدية لأنها يتم تصنيعها في الخارج لمواجهة نوع الفيروس الموجود في الدول المصنعة للقاح والذي يختلف تمامًا عن نوعية الفيروس الموجودة في مصر والتي تتغير كل عام.ماهو لقاح الإنفلونزا الموسمية وما جدواه؟الإنفلونزا عبارة عن عدوى بالجهاز التنفسي يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة، وخاصة لدى الأطفال الصغار وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتعمل لقاحات الإنفلونزا – على الرغم من أنها غير فعَّالة بنسبة 100 في المائة، كما أكد الكثير من أطباء الصدر – ولكنها أفضل طريقة لمنع المعاناة الناجمة عن الإنفلونزا ومضاعفاتها.وتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بالحصول على المصل لكل الفئات العمرية بدءًا من 6 أشهر.ويستغرق إنتاج اللقاح 6 أشهر، ونظرًا لأن فيروسات الإنفلونزا تتطور بسرعة كبيرة، ينصح بالحصول على اللقاح كل عام، ويتم إصدار لقاحات جديدة للإنفلونزا كل عام لمواكبة فيروسات الإنفلونزا سريعة التكيُّف.وبعد الحصول على اللقاح، يُنتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة للحماية من الفيروسات التي فيه.صيدلي: اللقاح يبني المناعة خلال أسبوعين من الحصول عليهوليد صبري صيدلي، قال إن لقاح الإنفلونزا الموسمية غير متوافر الآن في الصيدليات ويتم تصنيعه مع بداية شهر سبتمبر وتوزيعه بعدها بعدة أسابيع، لافتًا إلى أن اللقاح يكون عليه إقبال شديد كل عام من المستهلكين وخاصة كبار السن والأطفال لأنه يقلل من أعراض الفيروس التي قد لا تتحملها مناعتهم.وأشار إلى أن لقاح الانفلونزا الموسمية عبارة عن حقنه تأتي معبأه بالدواء ومغلفة من الشركة المصنعة له ويتم حقنها في عضل الكتف للمريض، مؤكدًا أنه مع بداية شهر ديسمبر يكون اللقاح اختفى مرة أخرى من الصيدليات لأنه مخصص للحقن في الفترة من منتصف سبتمبر وحتى بداية ديسمبر وصلاحية اللقاح لا تستمر أكثر من ذلك.وأوضح أن أي مواطن يجد هذا اللقاح متوفر في أي صيدلية بعيدًا عن هذه الفترة الزمنية فمن المؤكد أن صلاحيته منتهية، مؤكدًا أن اللقاح يستغرق أسبوعين تقريبًا بعد حقنه لبناء المناعة.وطالب وليد شركات الدواء المصرية بإعادة تصنيع اللقاح بما يتناسب مع تمحور الفيروس كل عام، وخاصة مع وجود فيروس كورونا المستجد واحتمالية وجود موجة ثانية منه خلال الشتاء القادم، ونصح كبار السن بالحصول على لقاح الإنفلونزا بمجرد توافرة لحمايتهم من الإنفلونزا الموسمية.المصل واللقاح توصي بالتطعيم بمصل الإنفلونزا لتشابه الأعراض مع كوروناووفرت الحكومة هذا العام كميات كبيرة من مصل الإنفلونزا الموسمية في خطوة استباقية؛ تحسبًا لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، كما أكد أمجد الحداد رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، في تصريحات إعلامية، أن أعراض الأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا واحدة؛ لذا يجب التطعيم بمصل الإنفلونزا قبل شهر سبتمبر المقبل، وقبل بدء موسم الشتاء.وعن تسعير اللقاح قبل بداية موسم توزيعه على الصيدليات، قال إن سعر المصل لن يزيد عن العام الماضي وسيكون في متناول المواطنين، وأن كل التطعيمات متوفرة في كافة مراكز المصل واللقاح بالجمهورية.وأشارإلى أن الدولة تتجه لتوفير كميات كبيرة من مصل الإنفلونزا الموسمية لتطعيم كبار السن والأطفال، خاصة وأنه من المتوقع أن يكون هناك موجة ثانية من فيروس كورونا بعد انتهاء الموجة الحالية.