رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة فرنسية: العلاج بالكلوروكين لا يعنى إصابات أقل خطوة بكورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:13 ص
علاج كورونا
علاج كورونا
وكالات
طباعة
كشفت دراسة فرنسية، أن المرضى ممن عولجوا لوقت طويل بالكلوروكين أو الهيدروكلوروكين خصوصًا لأمراض المناعة، لم يتعرضوا لإصابات أقل خطورة بكورونا خلال تفشي الفيروس.

وخلص معدو الدراسة، التي نشرت نتائجها، وشملت نحو 55 ألف مريض، أن نتائجها لا توحي بدور وقائي في استخدام عقاقير الملاريا الصناعية على المدى الطويل، من مخاطر دخول المستشفى أو وضع المريض على جهاز تنفس أو وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الباحثون، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أنه حتى لو أن نتائج الدراسة لا تسمح بتأكيد بشكل قاطع غياب فوائد لعقاقير الملاريا للوقاية من شكل خطير من «كوفيد-19» فهي لا تشجع على الاستخدام الوقائي للهيدروكلوروكين عمومًا، ولدى الأفراد الأكثر عرضة للخطر خصوصًا وذلك خارج التجارب العلاجية المخصصة.

ودرس العلماء حالات أشخاص تلقوا ما لا يقل عن ست وصفات طبية لعقاقير الملاريا الصناعية بين الأول من يناير 2019 و15 فبراير 2020 آخرها في الربع الأخير من 2019 أو مطلع 2020.

ويتم وصف الهيدروكلوروكين خصوصًا لعلاج أمراض المناعة كمرض الذئبة عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم وأعضاءه أو مرض التهاب المفاصل.

وبينت نتائج الدراسة زيادة مخاطر دخول المستشفى ووضع المريض على جهاز تنفس أو وفاة بـ«كوفيد-19» بين المرضى الذين يعالَجون بعقاقير الملاريا الصناعية على المدى الطويل مقارنة مع عامة الفرنسيين.

يذكر أن الدراسة أجرتها وكالة «إيبي فار» التي تضم وكالة الأدوية والتأمين الصحي، بالإعتماد على بيانات التأمين والملفات الطبية للمستشفيات (تاريخ دخول المستشفى، وتشخيص المرض، والتقارير الطبية، والأدوية التي يتم تسليمها).

وعُلقت معظم التجارب السريرية التي تختبر الهيدروكلوروكين نهاية مايو الماضي بعد نشر دراسة جاءت نتائجها سلبية في مجلة «ذي لانسيت» ثم بعد نتائج تجربة بريطانية واسعة النطاق مطلع يونيو أظهرت أن الهيدروكلوروكين لا يظهر فوائد إيجابية للمصابين بكورونا.

وفي فرنسا سُحب الإذن الاستثنائي بوصف الهيدروكلوروكين في المستشفى لعلاج كورونا خارج التجارب السريرية، في الرابع من مايو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تهنئة من تامر حبيب لشيرين رضا تثير غضب متابعيه

أول تعليق من التعليم على صعوبة مادتي الفيزياء والتاريخ بالثانوية

مفاجأة.. مرتضى منصور يدرس دعوة مجلس الخطيب لاحتفالية نادي القرن

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

مفاجأة.. مرتضى منصور يدرس دعوة مجلس الخطيب لاحتفالية نادي القرن

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

بعد وفاتها.. خبايا «زواج تقليدي» بين أنيس منصور وزوجته: «عبد الناصر عارضه»

نجم الساعة

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة فرنسية: العلاج بالكلوروكين لا يعنى إصابات أقل خطوة بكورونا

جونى ديب ينكر أمام المحكمة اتهامه بإساءة معاملة طليقته

الملكة رانيا تحيك «الشماغ» في إربد لتشجيع السياحة الداخلية

تفاصيل الخدمات المقدمة من موقع دعم مصر الإلكتروني

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
المزيد

الثقافة

رواد الفن وعائلاتهم يواصلون إهداء مقتنياتهم لـ«القومى للمسرح»

بعد غضب كتاب مصر.. القصة الكاملة لنقل تمثال ديليسبس

«لن أعيش في جلباب كورونا».. تجربة «الجداوي» في مواجهة كوفيد 19

الأردنى وائل رداد فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية «أونلاين»..غدًا