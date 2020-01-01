الصين تفتتح مكتبًا جديدًا لوكالة الأمن القومى فى هونج كونج

افتتحت الصين، الأربعاء، مكتبًا جديدًا للأمن القومي في هونج كونج، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».وقالت الوكالة، إنّ مكتب حماية الأمن القومي التّابع للحكومة المركزيّة في منطقة هونج كونج الإداريّة الخاصّة، افتُتح صباح الأربعاء.يشار الي أن رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام، أعلنت أمس الثلاثاء، أنّ حكومتها ستطبّق بصرامة قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين الأسبوع الماضي على المستعمرة البريطانية السابقة، موجّهة في هذا الإطار تحذيرًا شديد اللهجة إلى المتطرفين.