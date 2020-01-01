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محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تفتتح مكتبًا جديدًا لوكالة الأمن القومى فى هونج كونج

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:15 ص
رئيسة السلطة التنفيذية
رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري
وكالات
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افتتحت الصين، الأربعاء، مكتبًا جديدًا للأمن القومي في هونج كونج، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وقالت الوكالة، إنّ مكتب حماية الأمن القومي التّابع للحكومة المركزيّة في منطقة هونج كونج الإداريّة الخاصّة، افتُتح صباح الأربعاء.

يشار الي أن رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام، أعلنت أمس الثلاثاء، أنّ حكومتها ستطبّق بصرامة قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين الأسبوع الماضي على المستعمرة البريطانية السابقة، موجّهة في هذا الإطار تحذيرًا شديد اللهجة إلى المتطرفين.

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