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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرض الحجر الصحى على سفينة «أوشن فايكينج»

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:45 ص
أوشن فايكينج
أوشن فايكينج
وكالات
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فرضت السلطات الإيطالية الحجر الصحي على سفينة إنقاذ المهاجرين "أوشن فايكينج" الراسية قبالة ميناء بورتو إمبيدوكلي في جزيرة صقلية.

وكانت السلطات الإيطالية قد سمحت لمنظمة "أس.أو.أس المتوسط" غير الحكومية، بإنزال المهاجرين الـ180 في هذا المرفأ بعدما قضوا تسعة أيام في عرض البحر، تمهيدا لوضعهم في الحجر الصحي على متن سفينة أخرى.

وخيّم التوتر في الأيام الماضية على متن السفينة "أوشن فايكينج"، التي شهدت محاولة انتحار وأعمال عنف وعمليات قفز من على متنها.

والسفينة حاليًا قبالة الميناء وقد طلب من طاقمها الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وفق ما أعلنت المنظمة.

وكانت "أوشن فايكينج" قد استأنفت في 22 يونيو عمليات الإنقاذ، بعدما فرضت جائحة "كوفيد-19" توقفًا دام ثلاثة أشهر.

والمهاجرون الذين أقلتهم السفينة إلى صقلية، هم من بنجلادش وباكستان وبلدان شمال إفريقيا وإريتريا وبينهم حامل و25 قاصرًا فروا من ليبيا.

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