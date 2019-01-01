رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الناطق باسم قوات سوريا: الاحتلال التركى ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:08 ص
الاحتلال التركى
الاحتلال التركى
وكالات
طباعة
حذر الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو كبريل من أن تركيا تواصل تهديداتها لمناطق شمال شرق سوريًا، مضيفا أنه لا يمكن استبعاد شنها هجومًا جديدًا رغم الاتفاقات والضمانات.

وأضاف في تصريح خاصّ لوكالة أنباء هاوار الكردية، أن "الاحتلال التركي يحشد قواته في منطقة عين عيسى وبعض المناطق الأخرى المحتلة من سوريا وينتهك وقف إطلاق النار، بالرغم من المناشدات الدولية بضرورة وقف العمليات العسكرية بشكل كامل ووقف إطلاق النار في ظل التفشي السريع لجائحة كورونا الذي هدد الإنسانية جمعاء".

وقال: "الدولة التركية زادت من حدة هجماتها وانتهاكاتها" هذا الأمر يجعلنا دائما حذرين ومستعدين لمواجهة أي هجوم تركي على المنطقة، وخاصة في هذه المرحلة التي تستمر فيها الدولة التركية بتهديداتها وادعاءاتها بأن قوات سوريا الديمقراطية هي التي تخرق الاتفاقيات التي أقرت في أكتوبر لعام 2019، كذريعة لتكمل عملياتها العسكرية الجديدة وانتهاكاتها في المنطقة".

وعن ارتباط اجتماع أستانا الأخير باستمرارية الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، اضاف: "ليس هناك تعليق محدد على هذا الموضوع، كونه صدر بيان من اجتماع أستانا الأخير، والذي اتسم بشكل عام ببعض الوضوح فيما يخص مناطق شمال وشرق سوريا والإدارة الذاتية لمناطق شمال شرق سوريا، ولا أعتقد يمكن ربط هذا الاجتماع فيما يحصل في المنطقة خلال الفترة التي سبقت الاجتماع أو التي تلته".

وأوضح كبرييل أن هناك تنسيقا وعملا مشتركا بين قوات سوريا الديمقراطية والقوى التي عقدت اتفاقات خلال أكتوبر عام 2019 مع تركيا والتي نصت على ضرورة وقف العمليات العسكرية وإطلاق النار، وأشار إلى أن "هذه القوى هي قوى التحالف الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا روسيا".

وحول أهداف قوات سوريا الديمقراطية من التنسيق والتواصل مع قوى التحالف الدولي، قال كبرييل: "نسعى بشكل مشترك مع هذه القوى إلى توثيق جميع الأحداث والانتهاكات التي تحصل في مناطق التي احتلتها تركيا، وللحد من الانتهاكات وأي محاولات عسكرية جديدة تسعى الدولة التركية لتنفيذها في مناطق شمال وشرق سوريا".

ولفت إلى أن "هجمات الدولة التركية وتهديداتها بحصول عمليات عسكرية جديدة ستؤدي إلى إفشال الجهود العالمية المبذولة لدرء انتشار فيروس كورونا".

واختتم تصريحه: "هذه الهجمات والتهديدات التركية تهدد أمن واستقرار المنطقة بشكل عام كونه من المحتمل أن تحصل عمليات نزوح في حال حصول أي عمليات عسكرية وهذا بدوره سيؤثر على الجهود العالمية المبذولة للتصدي لجائحة كرورنا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

مفاجأة.. مرتضى منصور يدرس دعوة مجلس الخطيب لاحتفالية نادي القرن

«مجلس الدولة» يرسي مبدأ قضائيا هاما بشأن رصيد الإجازات

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

مفاجأة.. مرتضى منصور يدرس دعوة مجلس الخطيب لاحتفالية نادي القرن

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

بعد وفاتها.. خبايا «زواج تقليدي» بين أنيس منصور وزوجته: «عبد الناصر عارضه»

نجم الساعة

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

جونى ديب ينكر أمام المحكمة اتهامه بإساءة معاملة طليقته

الملكة رانيا تحيك «الشماغ» في إربد لتشجيع السياحة الداخلية

تفاصيل الخدمات المقدمة من موقع دعم مصر الإلكتروني

مقايضة الحياة.. لبنانيون يستبدلون أشياءهم مقابل الطعام والشراب

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
المزيد

الثقافة

رواد الفن وعائلاتهم يواصلون إهداء مقتنياتهم لـ«القومى للمسرح»

بعد غضب كتاب مصر.. القصة الكاملة لنقل تمثال ديليسبس

«لن أعيش في جلباب كورونا».. تجربة «الجداوي» في مواجهة كوفيد 19

الأردنى وائل رداد فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية «أونلاين»..غدًا