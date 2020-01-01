جونسون: مستعدون لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى على غرار أستراليا

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي بنفس الشروط بين التكتل وأستراليا، في حال عدم التوصل لاتفاقية تجارية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت متحدثة باسم مكتب جونسون: "بخصوص العلاقة المستقبلية، أكد رئيس الوزراء التزام المملكة المتحدة بالعمل بجدية لإيجاد اتفاقية في وقت مبكر من عملية المحادثات المكثفة".وأضافت: "أشار، أيضا إلى أن بريطانيا مستعدة بذات القدر لمغادرة الفترة الانتقالية على أساس شروط أستراليا، إذا لم تتمكن من الوصول في النهاية إلى اتفاق".وأستراليا لا ترتبط باتفاقية تجارية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، ومعظم تدفقات التجارة بينهما تنظمها قواعد منظمة التجارة العالمية، رغم وجود بعض الاتفاقات بشأن بضائع معينة.