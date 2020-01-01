المكسيك تسجل 6258 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 6258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و895 حالة وفاة، في ما يمثل ارتفاعًا كبيرًا في الإصابات وزيادة مضاعفة تقريبًا في الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.وبلغ مجموع الإصابات بالفيروس في البلاد 268008 حالات، فيما ارتفعت الوفيات إلى 32014 حالة، وكانت الإصابات الجديدة الإثنين عند 4902، والوفيات 480.وأكدت الحكومة المكسيكية، أن العدد الحقيقي للمصابين من المحتمل أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة.وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز تأتي المكسيك الثامنة عالميًا والرابعة بين دول أمريكا اللاتينية بعدد الإصابات، والخامسة على المستوى العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.