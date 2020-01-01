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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلومبيرج: فكرة ترامب ربط هونج كونج بالدولار لم تلق استحسانًا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:54 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أفادت وكالة بلومبيرج، بأن فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لربط هونج كونج بالدولار الأمريكي لم تلق استحسانًا من قبل كبار مستشاريه.

وأضافت أن، "الاقتراح بربط عملة هونج كونج بالدولار الأمريكي، ربما هو الطريقة المثلى للحد من قدرة بنوك هونج كونج على شراء الدولار"، وهو ما أثير كجزء من مناقشات أوسع نطاقًا بين مستشاري وزير الخارجية مايك بومبيو.

ونوهت إلى أن، أعضاء آخرين في الإدارة الأمريكية، "اعترضوا على هذا الاقتراح"، خوفا من أن تضر الخطوة بـ"بنوك هونج كونج والولايات المتحدة، والصين".

وتحدثت مصادر مطلعة على أن الفكرة لم ترتق إلى مستويات واسعة في البيت الأبيض، مما يشير إلى أنها "لم تحصل" على المساندة الحقيقية بعد.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن "من أهم أولويات الإدارة الأمريكية إيجاد سبل لمعاقبة البنوك التي تتخذ من هونج كونج مقرا لها، وخاصة "HSBC Holdings Plc".

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