عطل يصيب «إنستجرام» فى بعض دول العالم

قال موقع "داونديتيكتور" إن موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" توقف عن الخدمة في بعض دول العالم.وبحسب الموقع اشتكى مستخدمو "إنستجرام" من الأعطال في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في الأرجنتين والبرازيل والمملكة المتحدة وأستراليا وبعض بلدان الشرق الأوسط وشرق أوروبا، وفي روسيا واجه المستخدمون بعض المشكلات الصغيرة في مدينة موسكو.جدير بالذكر أن موقع "إنستجرام" منح المستخدمين مؤخرًا بعض التحكم في المحادثة على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم، فكان قد بدأ اختبار التعليقات المثبتة في شهر مايو إلى جانب أدوات تصفية التعليقات، والآن يطرح الميزة للجميع.