بايدن: سأعيد أمريكا لـ«الصحة العالمية» فور انتخابى رئيسًا

أكد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 جو بايدن، أنه في حال فوزه سيلغي قرار سحب عضوية الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية الذي اتخذه الرئيس الحالي دونالد ترامب.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال بايدن: "الأمريكيون أكثر أمانًا عندما تشارك أمريكا في تعزيز الصحة العالمية، في اليوم الأول من رئاستي، سالتحق مجددا بمنظمة الصحة العالميّة وأعيد تأكيد ريادتنا العالمية".ويأتي تصريح "بايدن" في أعقاب إعلان الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة أبلغت أمينها العام أنطونيو جوتيريش رسميا بانسحابها من منظمة الصحة العالمية.والولايات المتحدة كانت أكبر المساهمين في ميزانية منظمة الصحة العالمية، لكن ترامب علق في أبريل الماضي التمويل بعدما اتهمها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع انتشار فيروس كورونا عند ظهوره، وبالتهاون مع الصين.