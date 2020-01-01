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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكونجرس الأمريكى يسعى لحظر الإنفاق للسيطرة على نفط سوريا والعراق

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:00 ص
الكونجرس الأمريكى
الكونجرس الأمريكى
وكالات
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يسعى قانون للكونجرس الأمريكي لمنع البنتاجون من إنفاق الأموال الفيدرالية في أغراض فرض السيطرة على حقول النفط في سوريا والعراق.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" يأتي ذلك في أعقاب مشروع الميزانية العسكرية للسنة المالية 2021، الذي أصدرته لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي.

يقول البيان الصحفي للوثيقة: "يحظر إنفاق الأموال للسيطرة على موارد النفط في سوريا والعراق".

ويبلغ هذا المبلغ على وجه الخصوص، حوالي 700 مليون دولار، يقترح استخدامه لتقديم المساعدة، بما في ذلك تدريب أجهزة الأمن الأجنبية والأشخاص الضالعين في أنشطة تهدف إلى مكافحة تنظيم داعش الأرهابي في العراق وسوريا وتهدف هذه الأموال، من بين أمور أخرى، إلى دعم قوات الأمن العراقية و"البيشمركة" الكردية وتحالف "قوى سوريا الديمقراطية".

وإجمالًا، يقترح أعضاء الكونجرس 1.14 مليار دولار في برامج التعاون الأمني ​​الدولي. على وجه الخصوص، يمكن استخدام 150 مليون دولار لتعزيز الأمن في دول البلطيق، 160 مليون - للبرامج في أفريقيا، 130 مليون - لمساعدة دول أمريكا الوسطى والجنوبية، 105 مليون - "للبرامج مع الأردن".

ويقترح تخصيص 3 مليارات دولار أخرى لمساعدة قوات الأمن الأفغانية، شريطة أن تكون "تحت سيطرة حكومة مدنية تحمي حقوق الإنسان وحقوق المرأة ولا تسمح للإرهابيين باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد الولايات المتحدة أو الحلفاء الأمريكيين".

ولكي يمر مشروع القانون يحتاج موافقة في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونجرس عندها فقط سيوقع عليه من قبل رئيس الدولة.

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