إسرائيل تسجل 1137 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا فى 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 1137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء في إسرائيل.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة في إسرائيل ارتفع إلى 31886، كما أعلنت عن 4 وفيات جديدة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 342 وفاة.وانخفض عدد حالات الإصابة الخطيرة بالمرض من 88 إلى 86، في حين انخفض عدد الأشخاص الذين تم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 35، أقل بشخص واحد عن الاثنين.وشهدت الأسابيع القليلة الماضية، ارتفاع حالات الإصابة الجديدة اليومية بالفيروس، التي انخفضت إلى بضع عشرات خلال الجزء الأكبر من شهر مايو الماضي، ووصل عدد الحالات النشطة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق لأكثر من 12300.