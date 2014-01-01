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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تعدّ مشروعًا لقرار جديد حول إيصال المساعدات إلى سوريا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:52 ص
فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا
وكالات
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا ستقدم لمجلس الأمن الدولي مشروعًا آخرًا لقرار نقل المساعدات الإنسانية لسوريا.

وقال نبينزيا في بيان: «سنقدم مشروعنا للقرار، الذي يقضي بتمديد آلية نقل المساعدات الراهنة لمدة نصف عام، مع الحد من عدد المعابر ليكون هناك معبر واحد عامل، وهو باب الهوى».

وجاء ذلك بعد أن استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته بلجيكا وألمانيا، والذي كان يقضي بتمديد الموافقة على نقل المساعدات عبر معبري باب الهوى وباب السلام على الحدود السورية التركية.

وأعاد نيبينزيا إلى الأذهان الموقف الروسي بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن آلية نقل المساعدات هذه كانت مؤقتة أصلًا، وحان الوقت لإنهاء عملها نظرًا للتغيرات على الأرض في سوريا.

وأضاف أن موسكو على قناعة بأن معبرًا واحدًا سيكون كافيًا لنقل المساعدات بعد تقلص المساحة المتبقية تحت سيطرة الإرهابيين في إدلب بنسبة 30%، وتلبية احتياجات المدنيين هناك، وأشار إلى أن 14% فقط من المساعدات تم نقلها عبر معبر باب السلام.

ودعا نيبينزيا جميع الأطراف المعنية إلى المساهمة في نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا، كما دعا الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن لعدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية، ودعم مشروع روسيا الذي سيضمن استمرار تقديم المساعدات لسكان إدلب.

يذكر أن الآلية الأممية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود بدأت بالعمل منذ عام 2014، وكانت هناك في البداية 4 معابر لنقل المساعدات.

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