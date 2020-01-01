مقترح أمريكى لتخصيص 10 ملايين دولار إضافية للأسلحة فرط الصوتية

اقترحت لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي تخصيص 10 ملايين دولار إضافية لتمويل برامج تطوير الأسلحة فرط الصوتية بعيدة المدى LRHW حتى تبلغ ميزانيتها للعام المقبل 811 مليون دولار.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، تسعى اللجنة لتمويل برنامج تحديث المدفعية الميدانية طويلة المدى ERCA بالكامل بتخصيص 421 مليون دولار لهذا الغرض، وفقا لمشروع الميزانية العسكرية للعام المالي 2021.وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي للقوات البرية الأمريكية أنها تخطط لإتمام اختبارات النموذج الأولي للسلاح فرط الصوتي الجارية في إطار برنامج LRHW في العام 2023.وتشمل الاختبارات الإطلاقات التجريبية للأسلحة فرط الصوتية بعيدة المدى من منصات إطلاق متحركة.ويتضمن مشروع الميزانية 694.6 مليار دولار، ويزيد هذا الرقم عن الميزانية العسكرية الحالية بـ1.3 مليار دولار، ويقل بـ3.7 مليار مما طلبته إدارة دونالد ترامب.وقبل أن يوقع الرئيس الأمريكي المشروع يجب أن يوافق عليه الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ.