رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-7-2020 فى المحافظات

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:20 ص
جريدة الدستور
طباعة
تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 8-7-2020، في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت والتي تشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-7-2020 فى المحافظات:

محافظة القاهرة: (الفجر 3:16 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:36 م، المغرب 7:00 م، العشاء 8:32 م).

الإسكندرية: (الفجر 3:17 ص، الظهر 12:06 م، العصر 3:44 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:42 م).

الإسماعيلية: (الفجر 3:10 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:33 م، المغرب 57: 6 م، العشاء 8:30 م).

بورسعيد: (الفجر 3:07 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:35 م، المغرب 6:58 م، العشاء 8:32 م).

شرم الشيخ: (الفجر 3:13 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 3:19 م، المغرب 6:42 م، العشاء 8:11 م).

أسوان: (الفجر 4:08 ص، الظهر 12:30 م، العصر 3:50 م، المغرب 7:16 م، العشاء 8:40 م).

سوهاج: (الفجر 3:28 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:26 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:17 م).

السويس: (الفجر 3:11 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:31 م، المغرب 6:54 م، العشاء 8:26 م).

مرسى مطروح: (الفجر 3:27 ص، الظهر 12:16 م، العصر 3:55 م، المغرب 7:19 م، العشاء 8:53 م).

الصلاة خارج المسجد عند امتلائه أمام الإمام والائتمام بالمسبوق

الأصل أن يقف المأموم خلف الإمام أو بمحاذاته؛ لأن المعنى اللغوي للإمامة يقتضي ذلك، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، فإن دعت الحاجة إلى تقدُّم المأموم على الإمام فلا حرج على المأموم في ذلك؛ عملًا بقول المالكية في هذه المسألة، بشرط إمكان متابعة الإمام في حركات الصلاة.

والمسبوق هو من أدرك شيئًا من صلاة الجماعة مع الإمام، ويجوز الائتمام به بعد تسليم الإمام.

موضوعات متعلقة

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

وفاة امرأة أسترالية بعد أن لحستها قطة

«الري»: استمرار الخلافات الجوهرية فى أزمة سد النهضة رغم مرونة مصر

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

مفاجأة.. مرتضى منصور يدرس دعوة مجلس الخطيب لاحتفالية نادي القرن

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

بعد وفاتها.. خبايا «زواج تقليدي» بين أنيس منصور وزوجته: «عبد الناصر عارضه»

نجم الساعة

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

جونى ديب ينكر أمام المحكمة اتهامه بإساءة معاملة طليقته

الملكة رانيا تحيك «الشماغ» في إربد لتشجيع السياحة الداخلية

تفاصيل الخدمات المقدمة من موقع دعم مصر الإلكتروني

مقايضة الحياة.. لبنانيون يستبدلون أشياءهم مقابل الطعام والشراب

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
المزيد

الثقافة

رواد الفن وعائلاتهم يواصلون إهداء مقتنياتهم لـ«القومى للمسرح»

بعد غضب كتاب مصر.. القصة الكاملة لنقل تمثال ديليسبس

«لن أعيش في جلباب كورونا».. تجربة «الجداوي» في مواجهة كوفيد 19

الأردنى وائل رداد فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية «أونلاين»..غدًا