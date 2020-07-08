تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 8-7-2020، في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت والتي تشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-7-2020 فى المحافظات:محافظة القاهرة: (الفجر 3:16 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:36 م، المغرب 7:00 م، العشاء 8:32 م).الإسكندرية: (الفجر 3:17 ص، الظهر 12:06 م، العصر 3:44 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:42 م).الإسماعيلية: (الفجر 3:10 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:33 م، المغرب 57: 6 م، العشاء 8:30 م).بورسعيد: (الفجر 3:07 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:35 م، المغرب 6:58 م، العشاء 8:32 م).شرم الشيخ: (الفجر 3:13 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 3:19 م، المغرب 6:42 م، العشاء 8:11 م).أسوان: (الفجر 4:08 ص، الظهر 12:30 م، العصر 3:50 م، المغرب 7:16 م، العشاء 8:40 م).سوهاج: (الفجر 3:28 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:26 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:17 م).السويس: (الفجر 3:11 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:31 م، المغرب 6:54 م، العشاء 8:26 م).مرسى مطروح: (الفجر 3:27 ص، الظهر 12:16 م، العصر 3:55 م، المغرب 7:19 م، العشاء 8:53 م).الصلاة خارج المسجد عند امتلائه أمام الإمام والائتمام بالمسبوقالأصل أن يقف المأموم خلف الإمام أو بمحاذاته؛ لأن المعنى اللغوي للإمامة يقتضي ذلك، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، فإن دعت الحاجة إلى تقدُّم المأموم على الإمام فلا حرج على المأموم في ذلك؛ عملًا بقول المالكية في هذه المسألة، بشرط إمكان متابعة الإمام في حركات الصلاة.والمسبوق هو من أدرك شيئًا من صلاة الجماعة مع الإمام، ويجوز الائتمام به بعد تسليم الإمام.