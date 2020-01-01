إصابات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز الـ3 ملايين

كشفت الإحصائيات الأخيرة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز عتبة الـ3 ملايين حالة.ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع كبير للإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو.وسجلت 18 ولاية أمريكية مستويات قياسية للإصابات الجديدة، بينها تكساس حيث تم تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة في قفزة غير مسبوقة.وكان موقع "Worldometer"، الذي يقدم إحصاءات حول انتشار فيروس كورونا عالميًا، قد أفاد بتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة عتبة الـ3 ملايين يوم الإثنين.أما المعطيات الرسمية التي تنشرها مراكز محاربة الأمراض والوقاية منها، فأعلنت أن حصيلة الإصابات في الولايات المتحدة بلغت مليونين و932 ألفًا و596 حالة حتى مساء الإثنين.