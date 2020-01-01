حجر تمى الأمديد بالدقهلية يستقبل رضيع مصاب بكورونا

‎استقبلت مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، أمس الثلاثاء، رضيع يبلغ من العمر ٤ أيام مصاب بفيروس كورونا المستجد لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين أن الرضيع كان مخالطًا لإحدى الحالات المصابة، وهي جدته المقيمة بكفر الشيخ، والتي كانت في زيارة لهم ولم يعلم أحد أنها مصابة.وكان الطفل الذي يدعى «كريم. ا. ا» من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية قد أصيب بالتهاب رئوي شديد، وارتفاع في درجة الحرارة، وكحة شديدة، وتم نقله إلى مستشفى طلخا، حيث تم الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، وتم أخذ مسحة منه والتي اثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.وتم نقل الطفل إلى مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد، أمس الثلاثاء، ليتلقى العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور أحمد الدسوقي، مدير مستشفى منية النصر، ومدير العزل بتمى الأمديد، والدكتور خالد سراج نائب مدير العزل.ومن جهة أخرى، أكد مصدر طبي داخل مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد، أن الطفل بخضع للعلاج في المستشفى منذ وصوله، ووحالته الصحيه حاليًا مستقرهة، وسيتم خروجه عقب اتمام شفاءه بإذن الله.‎